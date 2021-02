Hackensack Regional Chamber of Commerce Partners with Bergen County and NJ State Agencies by

Friday, February 05 2021 @ 06:40 PM EST

Posted in News & Views

to Bring Hispanic Business Community Resources for Recovery AHORA!

The Hackensack Regional Chamber of Commerce has partnered with the County of Bergen and NJ State agencies to bring the Hispanic Business Community an informative and critical event.

Resources for Recovery AHORA! will help to bring important information to Hispanic business owners regarding funding sources, COVID relief, employment questions, minority-owned business opportunities, no-cost mentoring and consulting and more.

Participants will hear an overview of local, county and state agencies that are available immediately to help them. Business leaders will have the opportunity to put a face with a much-needed agency.

The speakers included are: Germaine Ortiz, Commissioner, The County of Bergen, Joanne Cimiluca and Glen Gardner, Bergen County Economic Development and Set-Aside Program for Minority-, Women- and Veteran-owned Businesses, Vince Vicari, Small Business Development Center, Tammy Molinelli, Workforce Development Board, Melanie Willoughby, New Jersey Business Action Center, Christina Fuentes, New Jersey Economic Development Authority and Heidi Castrillon, SCORE.

“There are so many resources available to businesses, but many in the Hispanic business community do not know what is out there,” said Lauren Zisa Samulka, HRCC executive director. “We are offering this program to create awareness and hopefully direct relationships with business owners so they can move their businesses forward during this very difficult economic period.”

“Business owners are saying they need more financial and technical support from local, county and state partners and programs” said Joanne Cimiluca, Bergen County Economic Development Director. “To that end, we are here and ready to help.”

The event is being held via zoom on February 18 at 10 a.m. There is no charge to attend.

Registration is required to receive the zoom link: https://www.hackensackchamber.org/event/resources-for-recovery-ahora/

SPANISH

La Cámara de Comercio Regional de Hackensack se ha asociado con el condado de Bergen y las agencias estatales de Nueva Jersey para brindar a la comunidad empresarial hispanas un evento informativo y crítico. Recursos para la recuperación ¡AHORA! ayudará a brindar información importante a los dueños de negocios hispanos con respecto a las fuentes de financiamiento, alivio de COVID, preguntas de empleo, oportunidades de negocios propiedad de minorías, asesoría y consultoría sin costo y más.

Los participantes escucharán una descripción general de las agencias locales, del condado y estatales que estarán disponibles de inmediato para ayudarlos. Los líderes empresariales tendrán la oportunidad de ponerle rostro a las agencias mas necesarias.

Los presentadores son: Germaine Ortiz, Comisionada, del Condado de Bergen, Joanne Cimiluca y Glen Gardner, Programa de Desarrollo Económico y Apartado del Condado de Bergen para Negocios de Minorías, Mujeres y Veteranos, Vince Vicari, Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas, Tammy Molinelli, Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral, Melanie Willoughby, Centro de Acción Empresarial de Nueva Jersey, Christina Fuentes, Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey y Heidi Castrillon, SCORE.

“Hay tantos recursos disponibles para las empresas, pero muchos en la comunidad empresarial hispana no saben lo que hay”, dijo Lauren Zisa Samulka, directora ejecutiva de la Cámara Regional de Comercio de Hackensack. "Estamos ofreciendo este programa para crear conciencia y con suerte, relaciones directas con los propietarios de negocios para que puedan hacer avanzar sus negocios durante este período económico tan difícil".

“Los dueños de negocios dicen que necesitan más apoyo financiero y técnico de los socios y programas locales, del condado y del estado”, dijo Joanne Cimiluca, Directora de Desarrollo Económico del Condado de Bergen. "Con ese fin, estamos aquí y listos para ayudar".

El evento se llevará a cabo a través de Zoom el 18 de Febrero a las 10 a.m. No hay cargo por asistir. GRATIS!

